快訊

綠營為何極力杯葛國會改革？資深國會幕僚曝原因：面子掛不住

全聯開出千萬發票！買洗衣精、果汁 幸運兒就在「這縣市」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／王勝偉千次雙殺守備游擊第一人 看好江坤宇挑戰

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊王勝偉昨天在台北大巨蛋達成生涯第1000次雙殺守備。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王勝偉昨天在台北大巨蛋達成生涯第1000次雙殺守備。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊王勝偉昨晚在台北大巨蛋締造生涯第1000次雙殺守備，是中職史上第一位達成這項里程碑的游擊手，他要感謝的對象包含投手、隊友，以及過去對守備努力不懈的自己，並看好這項紀錄接下來有機會由江坤宇超越。

王勝偉昨晚在第4局、第5局接連參與雙殺守備，讓生涯雙殺守備次數剛好滿千，中職史上雙殺守備千次俱樂部的僅2人，王勝偉之外，以統一獅隊高國慶1274次最多，而他生涯以一壘守備為主。

王勝偉表示：「能夠完成，要投手的滾飛比高，機會才比較高，也要配合出賽場次，自己的穩定度、球隊貢獻度，這些都有連帶關係，也要感謝過去、現在隊友跟我一起完成，希望能夠繼續堆高這個紀錄。」

王勝偉表示，自己很喜歡跟隊友一起完成雙殺的感覺，除了現在悍將隊友外，也想起過去在兄弟時期的老拍檔陳江和，「就是太多話，我們在場上常常聊天，也是培養默契的方式。」

若僅限擔任游擊時參與的雙殺，王勝偉6683次守備機會、968次雙殺排名史上第一，第二名的鄭兆行剛好600次，現役最多是林智勝的379次，林承飛376次排第三，但若以守備機會跟製造雙殺的比率來算，江坤宇2118次守備機會、318次雙殺，最有機會追上王勝偉。

「坤宇最有機會。」王勝偉被問到誰能挑戰1000次雙殺時，立刻給出答案，「現在18歲進來的其實都有機會，只要能夠保持穩定，過去我們還要當兵，可能22、23歲才進入職棒，他們有更多時間累積。」

在台北大巨蛋達成生涯第1000次雙殺守備，王勝偉坦言從沒想過，「之前就說過，沒想過能以球員身分在這出賽，在這邊達成也留下更多印象。」

中職 江坤宇 王勝偉

延伸閱讀

中職／潘威倫先發未滿4局掉7分 第150勝再等等

中職／秋山特調！2悍將獲貼身指導 王勝偉感謝20年前恩情

中職／各隊主戰游擊手傷很大 曾子祐是獨特的存在

中職／王勝偉40歲選校草破7屆最高齡紀錄 連隊友都虧選校長

相關新聞

中職／王勝偉千次雙殺守備游擊第一人 看好江坤宇挑戰

富邦悍將隊王勝偉昨晚在台北大巨蛋締造生涯第1000次雙殺守備，是中職史上第一位達成這項里程碑的游擊手，他要感謝的對象包含...

中職／痛並快樂著…戴培峰的再見觸身 來自王勝偉叮嚀

「培峰！要是觸身球來，你不能閃！」王勝偉昨天在戴培峰上去打擊前耳提面命，戴培峰心想：「不太可能吧。」結果劇本真的這麼寫，...

中職／陳傑憲千安達陣老婆甜蜜見證 本季還有3人有望挑戰

統一獅隊外野手陳傑憲今天跨過一項重大里程碑，首局面對中信兄弟隊洋投猛登敲安，生涯累積1000安，為中職史上第28人。

中職／陳念琴開球背號藏奧運期許 認識葉子霆、高國慶

中職富邦悍將隊在台北大巨蛋舉辦主題日「台灣大哥大XVlll悍將中學」，今天邀請「拳擊女王」陳念琴開球，意外與高中學弟葉子...

華南金控盃少棒／朱紳昊單場雙響砲 屏東擊退花蓮搶勝

華南金控盃少棒賽今天開打，屏東縣隊首戰打線發揮，朱紳昊單場雙響砲，率隊以7比6擊敗上屆冠軍花蓮縣隊；上屆亞軍新竹縣隊以4...

中職／江承諺、施子謙符合預期 洪總談年輕投手須練膽量

中職台鋼雄鷹在去年底網羅的江承諺、施子謙本季表現穩定，教頭洪一中今天表示，現在由於用球係數低，只要敢投進好球帶基本上都不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。