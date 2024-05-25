中職／王勝偉千次雙殺守備游擊第一人 看好江坤宇挑戰

富邦悍將隊王勝偉昨晚在台北大巨蛋締造生涯第1000次雙殺守備，是中職史上第一位達成這項里程碑的游擊手，他要感謝的對象包含投手、隊友，以及過去對守備努力不懈的自己，並看好這項紀錄接下來有機會由江坤宇超越。

王勝偉昨晚在第4局、第5局接連參與雙殺守備，讓生涯雙殺守備次數剛好滿千，中職史上雙殺守備千次俱樂部的僅2人，王勝偉之外，以統一獅隊高國慶1274次最多，而他生涯以一壘守備為主。

王勝偉表示：「能夠完成，要投手的滾飛比高，機會才比較高，也要配合出賽場次，自己的穩定度、球隊貢獻度，這些都有連帶關係，也要感謝過去、現在隊友跟我一起完成，希望能夠繼續堆高這個紀錄。」

王勝偉表示，自己很喜歡跟隊友一起完成雙殺的感覺，除了現在悍將隊友外，也想起過去在兄弟時期的老拍檔陳江和，「就是太多話，我們在場上常常聊天，也是培養默契的方式。」

若僅限擔任游擊時參與的雙殺，王勝偉6683次守備機會、968次雙殺排名史上第一，第二名的鄭兆行剛好600次，現役最多是林智勝的379次，林承飛376次排第三，但若以守備機會跟製造雙殺的比率來算，江坤宇2118次守備機會、318次雙殺，最有機會追上王勝偉。

「坤宇最有機會。」王勝偉被問到誰能挑戰1000次雙殺時，立刻給出答案，「現在18歲進來的其實都有機會，只要能夠保持穩定，過去我們還要當兵，可能22、23歲才進入職棒，他們有更多時間累積。」

在台北大巨蛋達成生涯第1000次雙殺守備，王勝偉坦言從沒想過，「之前就說過，沒想過能以球員身分在這出賽，在這邊達成也留下更多印象。」