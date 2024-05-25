中職／施子謙69球投7局史上第10人 想續投卻被喊停

台鋼雄鷹隊施子謙昨晚寫下一項中職罕見紀錄，先發投7局用球數不到70球是史上第10人，也是本季先發投手投7局以上的最少用球數紀錄，施子謙說：「下去的時候有嚇到，沒想到用球數那麼精簡。」

施子謙對富邦悍將隊以69球投完7局，被敲出3支安打丟掉1分，退場時還是勝投候選，不過隨著球隊被逆轉以3：4輸球，施子謙無關勝敗，施子謙表示：「自己的控球很準大家都知道，因此就是進攻好球帶，積極搶好球數，引誘對手出棒。」

中職史上過去先發投7局但用球數在70球以內的僅9人，前一次是2022年4月5日的潘威倫，其中8人拿下勝投，唯一例外是1994年8月14日的陳義信，當時兄弟象隊與統一獅隊握手言和，施子謙成為第2人。

施子謙上一次投到7局以上已經是2020年8月9日，相隔1384天，而他原本還打算續投，7局投完還在場邊熱身，不過他說：「從5局開始手就有些緊繃，可能太久沒在先發輪值，教練還是讓我提早休息，怕受傷，球季還很長。」

今年轉戰雄鷹後回到先發，施子謙認為跟過去後援相比，調整方面比較容易，「如果一場投不好，還有幾天時間調整，當後援就比較緊張，每天都要準備，投先發很開心，而且加入新球隊，也希望能夠幫助球隊。」

雖然雄鷹給予援護相對有限，但施子謙說：「只要自己不失分，都有贏球機會，就像上一場對統一獅，一下丟掉7分，也很難追上。」

施子謙還透露被爆打的隔天，前隊友們來說「歹勢」，施子謙說：「我跟他們說，手可以放軟一點嗎？打個3、4分就差不多了吧，打個6、7分是…」也希望還有機會再對上獅隊，「想在他們手上拿下勝利。」