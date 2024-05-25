中職／19歲劉俊緯調整快很難得 葉總對「完成品」期待高
中職味全龍隊19歲野手劉俊緯5月回到一軍有表現，但總教練對劉俊緯「完成品」的期待更高，直言劉俊緯現在算「半成品」，但這個年紀調整吸收很快已經少見，心理素質算是不錯。
龍隊今年開季名單中有新秀劉俊緯是亮點，開季僅在一軍出賽1場就下二軍，當時葉君璋就曾表示，希望劉俊緯到二軍有更多出賽機會、累積經驗。
龍隊游擊手張政禹因為傷勢脫隊、劉俊緯5月回到一軍頂替游擊位置，目前為止本季一軍9場出賽，總計30打數敲出7支安打，有2次盜壘成功、1分打點，打擊率2成33。
葉君璋今天賽前受訪表示，這次回到一軍教練團有觀察到劉俊緯的調整很快，但目前還不算是「完成品」。葉君璋解釋，劉俊緯剛進到職業，目前看很多動作、技術還有點生澀，很多時候都是用身體本能去反應，教練團對於他「完成品」的想像有很大的期待。
葉君璋提到，劉俊緯雖然現在只能算是「半成品」，但是教練團提點的東西，都可以很快吸收、修正調整，在這個年紀有這樣的能力也很難得，不需要特別擔心。
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