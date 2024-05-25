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中職／9局下神逆轉 悍將攻蛋勝利

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
富邦悍將在大巨蛋對決台鋼雄鷹，演出九局下大逆轉勝。記者侯永全／攝影
富邦悍將在大巨蛋對決台鋼雄鷹，演出九局下大逆轉勝。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊首度「攻蛋」，昨天就上演一場神奇逆轉秀，帶著2分落後進入9局下，台鋼雄鷹隊游擊手曾子祐失誤錯過可能的雙殺，造成後續一發不可收拾，戴培峰挨再見觸身球，幫助悍將終場以4：3贏球。

悍將布藍登、雄鷹施子謙都繳出僅失1分的好投，1：1戰局交到牛棚手中，曾峻岳8局上先出現不穩，滿壘被杜家明敲出安打，雄鷹9局下將2分領先交到雷公手中，曾子祐的失誤錯過可能的再見雙殺，反讓悍將有了一出局、一二壘有人的機會，申皓瑋再補上內野安打攻占滿壘，林哲瑄先靠保送擠回1分，董子恩補上追平安打，戴培峰再以再見觸身球結束比賽。

因對手的失誤開啟攻勢，悍將總教練陳金鋒也提到，「前面攻擊不是很順暢，一個機會出現，選手都很有耐心，包括哲瑄的選球、子恩的安打。」董子恩此役雙安都有貢獻，第6局二壘打差點出牆，第9局敲追平安，可以一棒攻克雷公，他歸功學長高國麟，「國麟有說，打直球就好，他今天變化球不太準，相信國麟學長的話。」

悍將迎接首度在台北大巨蛋作東，重磅邀請日職傳奇重砲、「日本一」監督秋山幸二擔任開球嘉賓，賽前主隊練打時已見他手癢，脫下外套指導悍將打擊，范國宸、李宗賢都成幸運兒，昔日戰友郭泰源說這就是秋山，對棒球很有熱忱。

也有20年前受過他指導的選手仍現役中，秋山2004年來台為誠泰Cobras隊擔任春訓客座教練，當時還在台灣體院就讀的王勝偉曾參與訓練，秋山得知也嚇一跳，「很慶幸自己的建議對他有幫助，一路打到40歲。」

大巨蛋 教練 日本

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