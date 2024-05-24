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中職／「護邦神山」人多易鬆動？鋒總談曾峻岳1場評斷不公平

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
曾峻岳。報系資料照
曾峻岳。報系資料照

富邦悍將隊今天在台北大巨蛋以4：3擊敗台鋼雄鷹隊，最後兩局峰迴路轉，悍將因「護邦神山」 鬆動，曾峻岳8局上丟掉2分戰局一度陷於不利，賽後談到曾峻岳在大場面的表現，總教練陳金鋒直言，以一場評斷並不公平，他過去30場多數時候都很穩定。

兩隊先發投手今天都繳出好投，布藍登6局失1分，施子謙7局失1分，將1：1戰局交到牛棚手中，曾峻岳把關的8局上先出現動搖，一出局後被曾子祐、陳文杰連敲兩安，再保送王柏融，危機時刻雖先三振魔鷹，仍被杜家明掃出安打、帶有2分打點。

賽後被問曾峻岳是否在碰到球迷較多的場面會比較怯場，陳金鋒表示，「不會啦！他之前都表現很好，前面30場都滿穩定，不會說一場不好就怎樣，也很難去判斷，像雷公也是表現很好，最後一局也是這樣，選手不能以一場表現去看他長期表現，這是比較不公平的地方。」

雷公9局下把關2分領先，一度有機會出現再見雙殺，但因曾子祐的失誤讓悍將續命，進一步單局攻下3分逆轉。

曾子祐 曾峻岳 陳金鋒

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