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中職／董子恩聽學長的話敲追平安 評「檸魂歌姬」聽網友的話

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
董子恩。記者侯永全／攝影
董子恩。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊首度「攻蛋」，上演一場神奇逆轉秀，帶著2分落後進入9局下，台鋼雄鷹隊游擊手曾子祐的失誤錯過可能的雙殺，造成後續一發不可收拾，戴培峰挨再見觸身球，幫助悍將終場以4：3贏球；董子恩雙安都有貢獻，包括一支差點出牆的二壘打以及9局下的追平安打，獲選單場MVP。

悍將布藍登、雄鷹施子謙都繳出僅失1分的好投，1：1戰局交到牛棚手中，曾峻岳8局上先出現不穩，滿壘被杜家明敲出安打。

雄鷹9局下將2分領先交到雷公手中，曾子祐的失誤錯過可能的再見雙殺，反讓悍將有了一出局、一二壘有人的機會，申皓瑋再補上內野安打攻占滿壘，林哲瑄先靠保送擠回1分，董子恩補上追平安打，戴培峰再見觸身球結束比賽。

因對手的失誤開啟攻勢，悍將總教練陳金鋒提到，「前面攻擊不是很順暢，一個機會出現，選手都很有耐心，包括哲瑄的選球、子恩的安打都很關鍵。」董子恩升上一軍後打擊表現亮眼，陳金鋒也誇讚，董子恩、辛元旭在三壘的位置都表現不錯，誰表現好就誰上，「子恩這兩年在二軍也很努力，學習怎麼去面對這個張力的比賽，這段時間都做得很棒。」

董子恩一棒當英雄，可以一棒攻克雷公，他歸功學長高國麟，「國麟有說，打直球就好，他今天變化球不太準，相信國麟學長的話。」這段時間在二軍的磨練，他也透露，「很多教練、學長都說，我不是不好才在二軍，多給我比賽，每天認真做好自己該做的事情。」

第一次拿單場MVP，就是在台北大巨蛋，他直言感覺一切都很新鮮；跟著「檸魂收割機」檸檬的應援聲一起跳舞，被問到歌喉點評，董子恩說：「很厲害、很好聽，網友說很好聽就是很好聽。」

曾子祐 陳金鋒

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