中職／前一棒敬遠…吳東融敲致勝安打 相隔653天奪MVP
味全龍隊隊長吳東融本季升上一軍的第2場出賽，就在今天敲出勝利打點安打，幫助龍隊以5：4擊敗樂天桃猿隊，中止3連敗，吳東融也是自2022年8月10日再次獲選單場MVP，相隔653天再次嚐到當英雄的滋味。
龍隊因郭嚴文近期打擊陷入低潮，在22日決定拉吳東融上一軍，當天立刻先發，繳出3打數2安打的好表現，今天再次先發第9棒、三壘手。
龍隊在前4局攻下4分，不過5局下先發投手鋼龍突遇亂流，先被廖健富轟3分砲，接著嚴宏鈞再轟出「背靠背」陽春砲，導致比賽回到原點。
不過6局上龍隊張祐銘先敲出安打，2出局二壘有人時，劉俊緯獲故意四壞保送，下一棒的吳東融把握機會擊出安打，得到超前分，再靠牛棚守住勝利。
鋼龍以77球投完6局，被敲6支安打，丟掉的4分都因全壘打，但依舊拿下本季第2勝；猿隊陳克羿本季首次先發，5.2局被敲8支安打，丟掉5分有3分責失，吞下敗投。
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