中職／神奇逆轉！悍將9局下狂攻3分 戴培峰再見觸身球贏了

富邦悍將隊首度在例行賽攻蛋，「護邦神山」曾峻岳後防鬆動第8局丟掉2分，悍將打線遭到施子謙7局好投封鎖，帶著1：3落後進入9局下，是一齣驚奇逆轉的序曲，董子恩敲追平安打、戴培峰挨再見觸身球，悍將終場以4：3逆轉擊敗台鋼雄鷹隊。

悍將由布藍登先發6局僅被敲3安打、失1分，失分是在第4局遭到魔鷹狙擊陽春砲，魔鷹的本季第8轟幫助雄鷹先馳得點；布藍登在魔鷹的全壘打清單中「貢獻」良多，雙方對戰4打數、5打席就出現3發全壘打。

雄鷹先發投手施子謙的表現更精彩，讓悍將直到第6局才有所斬獲，董子恩打在左外野全壘打牆上形成一支二壘打，戴培峰短打推進，王勝偉以高飛犧牲打送回追平分，施子謙最終投7局僅被敲3安打、失1分。

施子謙前一次投到7局以上，已經要追溯到1384天前，2020年8月9日擔綱統一獅隊先發投手繳出8局失1分，當時對手同樣是悍將。

雙方1：1的局面，勝負分水嶺出現在曾峻岳把關的8局上，一出局後被曾子祐、陳文杰連敲兩安打，面對王柏融再投出保送，滿壘之際先面對魔鷹飆K，仍過不了杜家明這一關，打穿右邊防線的安打挹注2分打點。

雷公9局下把關2分領先，游擊手曾子祐的失誤錯過可能的再見雙殺，反讓悍將有了一出局、一二壘有人的機會，申皓瑋再補上內野安打攻占滿壘，林哲瑄先靠保送擠回1分，董子恩補上追平安打，戴培峰再以再見觸身球結束比賽，悍將在大巨蛋主場留下神奇勝利。