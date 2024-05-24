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日職／戶鄉翔征投出無安打比賽 比肩神獸澤村榮治

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
讀賣巨人隊先發投手戶鄉翔征。報系資料照
讀賣巨人隊先發投手戶鄉翔征。報系資料照

今年季前曾來台在讀賣巨人交流賽登板的戶鄉翔征，今天以123球投出一場9局無安打比賽，幫助巨人隊以1：0擊敗阪神隊，成為日職史上第89人，而上一次在甲子園球場投出無安打的巨人投手，已經是1936年的澤村榮治。

戶鄉翔征今天開局連抓8個出局數，直到3局下才因自己暴傳失誤讓對手上壘，接下來一路投完9局，只有5局下一壘手失誤、9局下四壞保送曾再讓阪神球員上壘。

戶鄉翔征完投9局沒被敲出安打、沒有失分，另有5次三振、1次四壞保送，成為自去年9月9日山本由伸以來，日職再次出現無安打比賽投手，巨人隊前一次則是2018年7月27日的山口俊。

甲子園球場上一次誕生無安打比賽是1992年6月14日阪神隊的湯舟敏郎，而作為阪神宿敵，巨人隊前一次在甲子園球場投出無安打比賽，已經是神獸級的澤村榮治才做得到，他在1936年9月25日的那場無安打比賽，也是日職史上第1場。

戶鄉翔征賽後受訪時坦言，比賽結束後真的鬆一口氣，「6局投完注意到有機會，想著再抓9個出局數，到了第8局開始懷疑自己真的辦得到嗎？有達成真的太好了。」

也由於打線僅得1分，9局上戶鄉翔征投出四壞保送時，心裡也為之一緊，好在他以再見三振收下職棒生涯的第1場無安打比賽，戶鄉翔征將勝利紀念球牢牢放在手套裡，「我想要獻給我的雙親。」

戶鄉翔征 讀賣巨人

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