快訊

中職／睽違287天先發！潘威倫不到4局掉7分 第150勝再等等

逾8萬抗議民眾包圍立院 警設鐵柵欄：濟南、林森南路「只出不進」

國會聽證權二讀通過！官員虛偽陳述依法追刑責 關係人最重罰20萬

中職／潘威倫先發未滿4局掉7分 第150勝再等等

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
潘威倫挑戰150勝失利。擷圖自畫面
潘威倫挑戰150勝失利。擷圖自畫面

暌違287天重返先發，「嘟嘟」潘威倫 本季首次以先發身分登板，結果在第4局遇到打擊，3.2局掉7分（2分責失）退場，生涯第150勝確定無法在今天進帳。

潘威倫賽前累積149勝，今年首次以先發任務挑戰勝投，第1、第3局都投出三上三下，第2局出現2次四壞保送還被敲一支二壘打，好在失血只在1分。

不過4局上遇到大亂流，先被張志豪敲出陽春砲，2出局後保送高宇杰形成滿壘，結果被今天歸隊的江坤宇敲出清壘二壘打，下一棒岳政華再敲出1分打點三壘打，讓獅隊決定換投。

接手的劉軒荅連續3次四壞保送，奉送1分，又被陳子豪敲出2分打點二壘打，丟掉3分，有1分算在潘威倫帳上，4局打完兄弟取得9：0領先；潘威倫以62球投3.2局，被敲6支安打包含1發全壘打，有3次四壞保送，丟掉7分其中僅2分責失。

張志豪 潘威倫 陳子豪

延伸閱讀

中職／524關鍵戰！猛獅拚點M18 潘威倫搶第150勝

中職／林朝煌、曾翊誠24日重返台南 見證潘威倫拚150勝

中職／曹竣崵看潘威倫勝投純度 呼籲球迷回到原點看球

中職／林岳平讚揚潘威倫投得不錯 24日先發對決兄弟拚150勝

相關新聞

中職／潘威倫先發未滿4局掉7分 第150勝再等等

暌違287天重返先發，「嘟嘟」潘威倫 本季首次以先發身分登板，結果在第4局遇到打擊，3.2局掉7分（2分責失）退場，生涯...

中職／澄清湖球場再現缺失！VIP室玻璃竟可被界外球打破差點傷了領隊及觀眾

台鋼雄鷹隊昨天在高雄澄清湖主場面對中信兄弟隊，以16：5打爆對手，創隊史最高得分。不過VIP室的玻璃竟被平凡界外飛球打破，引發球迷質疑。 事情發生在8下，雄鷹打者陳世嘉擊出界外球，沒想到VIP室

中職／秋山幸二重逢郭泰源 談過往回憶勾勒同一畫面

日本職棒傳奇球星秋山幸二應郭泰源之邀，來台助陣富邦悍將隊首度在台北大巨蛋作東的戰役，被問到為何一口答應，笑答：「因為我們...

中職／秋山特調！2悍將獲貼身指導 王勝偉感謝20年前恩情

日本職棒傳奇球星秋山幸二應富邦悍將隊之邀，來台助陣在台北大巨蛋作東的第一場賽事，賽前看悍將打者練打，忍不住手癢脫下外套指...

中職／小學看秋山幸二比賽 鋒總：很強、還會後空翻

秋山幸二今天造訪台北大巨蛋，為富邦悍將隊擔任嘉賓，總教練陳金鋒小學時看他的比賽，對他的印象是「很強，還會後空翻！」副領隊...

中職／鋒面來襲保底3場！林哲瑄首度攻蛋2問題待適應

富邦悍將隊首度前進台北大巨蛋作東，林哲瑄錯過熱身賽「攻蛋」的機會，本周才首度體驗全台第一蛋，對鬆軟的草皮有些棘手，「真的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。