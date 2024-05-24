中職／潘威倫先發未滿4局掉7分 第150勝再等等
暌違287天重返先發，「嘟嘟」潘威倫 本季首次以先發身分登板，結果在第4局遇到打擊，3.2局掉7分（2分責失）退場，生涯第150勝確定無法在今天進帳。
潘威倫賽前累積149勝，今年首次以先發任務挑戰勝投，第1、第3局都投出三上三下，第2局出現2次四壞保送還被敲一支二壘打，好在失血只在1分。
不過4局上遇到大亂流，先被張志豪敲出陽春砲，2出局後保送高宇杰形成滿壘，結果被今天歸隊的江坤宇敲出清壘二壘打，下一棒岳政華再敲出1分打點三壘打，讓獅隊決定換投。
接手的劉軒荅連續3次四壞保送，奉送1分，又被陳子豪敲出2分打點二壘打，丟掉3分，有1分算在潘威倫帳上，4局打完兄弟取得9：0領先；潘威倫以62球投3.2局，被敲6支安打包含1發全壘打，有3次四壞保送，丟掉7分其中僅2分責失。
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