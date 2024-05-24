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中職／鋒面來襲保底3場！林哲瑄首度攻蛋2問題待適應

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林哲瑄首度踏進台北大巨蛋。圖／富邦悍將隊提供
林哲瑄首度踏進台北大巨蛋。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊首度前進台北大巨蛋作東，林哲瑄錯過熱身賽「攻蛋」的機會，本周才首度體驗全台第一蛋，對鬆軟的草皮有些棘手，「真的、真的滿吃力，腳跑完滿不舒服的。」好處是蛋內打球免去天候影響，選手準備比賽的心情篤定，本周適逢鋒面來襲，林哲瑄透露，「我們都在講，這周保底3場。」

悍將曾在官辦熱身賽於大巨蛋打過1場，但當時林哲瑄受傷缺陣，靠悍將本周末3連戰從新莊棒球場改到台北大巨蛋，終於在昨天練球日首度踏進大巨蛋，昨天還興奮拍照上傳IG限動分享。

「熱身賽沒來到，第一次來。」林哲瑄表示，場地上大致上都還不錯，「整體來說軟硬體還不錯，但場地感覺有點軟，好像是沙鋪得有點多。真的、真的滿吃力，腳跑完滿不舒服的。」他也提到燈光偏暗，球打到二樓以上會暗掉，「看球感覺還需要適應。」

林哲瑄曾在光芒隊純品康納球場看過比賽，日本、南韓分別到訪東京巨蛋、高尺巨蛋，如今首度體驗在台灣室內打棒球，林哲瑄說：「滿好的一個體驗，可以進來享受在室內比賽的感覺，球迷也比較想要進場，不用在太陽底下曬、也不用怕下雨，整體感受滿新鮮、滿好的。」

富邦悍將 林哲瑄 棒球

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