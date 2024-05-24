中職／小學看秋山幸二比賽 鋒總：很強、還會後空翻

秋山幸二今天造訪台北大巨蛋，為富邦悍將隊擔任嘉賓，總教練陳金鋒小學時看他的比賽，對他的印象是「很強，還會後空翻！」副領隊郭泰源想起他在OB賽時也有翻，「差點跌倒」。被問到後空翻開球的可能性，秋山連忙搖手，「不可能啦！」

秋山年長陳金鋒15歲，今天被問到對秋山的印象，他先是直言年代不同，但當時日職比賽轉播已經很多，加上和郭總同一隊，因此小學就常常看到他的比賽，對他的印象也包括秋山選手生涯的經典畫面後空翻。郭總也對這一幕有印象，「那時休息室很嗨，大家共同的回憶吧！」還不忘虧他在OB賽差點翻到跌倒。

今天將為悍將擔任開球嘉賓，被問到後空翻開球的可能性，秋山先不了，「沒辦法，太恐怖了，我還是傳接球就好了。」

今天踏進台北大巨蛋，秋山一眼點出白色座椅，「有點影響視線，不是很容易看。」但他認為整體來說是讓球迷可以舒服看球的環境，「就算下雨，還是可以比賽，這點滿重要，不然球迷在雨中看球也很辛苦，夏天在這裡看球也很涼快，有巨蛋還是不錯。」