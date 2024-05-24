中職／秋山特調！2悍將獲貼身指導 王勝偉感謝20年前恩情

日本職棒傳奇球星秋山幸二應富邦悍將隊之邀，來台助陣在台北大巨蛋作東的第一場賽事，賽前看悍將打者練打，忍不住手癢脫下外套指導打擊，范國宸、李宗賢成為幸運兒，王勝偉在一旁觀望許久，終於逮到機會上前感謝20年前的恩情。

秋山幸二今天將為賽事擔任開球嘉賓，賽前主隊練打時，他已經來到場上，李宗賢、范國宸陸續接受他的指導。范國宸透露，秋山看得很細膩，幫自己修正一些手部細節的動作，「看得很細膩，不管是手的部分、腳的部分都有看進去。」

秋山表示，不管是打擊或投球都是講究技術，要讓身體可以照著想法去做，需要很多的練習，「技術上的東西，如果有看到選手可以做得更好的地方，就會去提醒他們一些要點，讓他們可以注意到、進一步去加強。」

王勝偉在20年前就曾接受過秋山的指導，這是因為秋山曾在2004年來台擔任誠泰Cobras隊客座教練，王勝偉回憶當時，「我那時在體院，和郭俊佑一起過去練習。」今天在打擊練習時一直在秋山旁邊伺機而動，終於逮到機會上前去打招呼，王勝偉說：「我跟他說，他當時講的東西，讓我受益良多。」

秋山一談王勝偉也有欽佩，「他說自己20年前還是大學生，我剛聽到也嚇到，打到40歲了，很拚耶！我自己當年也是打到40歲，很慶幸自己的建議對他有幫助，可以一路打到40歲。」