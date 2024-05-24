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中職／秋山幸二重逢郭泰源 談過往回憶勾勒同一畫面

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
秋山幸二應邀來台為富邦悍將隊開球，與昔日戰友郭泰源相見。圖／富邦悍將隊提供
秋山幸二應邀來台為富邦悍將隊開球，與昔日戰友郭泰源相見。圖／富邦悍將隊提供

日本職棒傳奇球星秋山幸二應郭泰源之邀，來台助陣富邦悍將隊首度在台北大巨蛋作東的戰役，被問到為何一口答應，笑答：「因為我們是朋友」。

秋山幸二在選手時期陸續效力西武獅和大榮鷹隊，20年生涯累積437支全壘打，2014年入選日本棒球名人堂，2009到14年擔任軟銀鷹隊監督，兩度率隊奪得「日本一」，而秋山幸二在西武獅隊時期更與來自台灣的郭泰源成為好友，除了球員時代共同奮戰之外，郭泰源也曾在他的軟銀教練團底下擔任投手教練。

秋山表示，自己也很久沒有來台灣了，覺得很想念，剛好有這次機會接到邀約就決定來了。被問到想去哪裡、吃些什麼？他笑答：「我只要待在這裡就好了，想吃什麼，他（郭泰源）都會準備。」

兩人的好交情在言談之中就能窺見，被問到在OB賽久違看到郭泰源投球，秋山先是虧「球速很慢」，但還是少不了滿滿稱讚，他說：「以前在中外野看他投球，球真的很厲害，選手隨著年紀增長，都會有點不一樣。但曾留下輝煌成績的選手，回過頭看，真的不會有太大改變，就像球技已經融入身體一樣，希望年輕選手也可以努力練習做到這樣。」

聊起過去相處的回憶，兩人明明分開受訪卻講出一樣的畫面，由於過去住在同一棟，一個住一樓、一個住三樓，秋山說彼此常去對方家裡串門子，雖然通常都是投手和投手、野手和野手比較相處在一起，但兩人的生活節奏、頻率感覺差不多；郭總則說有趣的事情實在太多，一時要講，想到的是兩人住在同一棟，「比完賽沒事，下來喝喝小酒。」

秋山雖已62歲，但體格幾乎近似選手時期，他雖說沒在訓練，但訓練已經融入日常生活之中，「光是站的姿勢、拿東西時，使用到的肌肉都會去注意到，還有吃東西也是，從選手時期就是只吃八分飽。」轉頭看看郭總，忍不住開起好友的玩笑，「他就是有點喝太多，肚子都跑出來了。」

西武獅 軟銀 郭泰源

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