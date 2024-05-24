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中職／5韓籍啦啦隊女神低胸短裙合體網嗨翻 安芝儇秀上帝視角

聯合新聞網／ 綜合報導
由左至右依序是趙娟週、朴旻曙、安芝儇、南珉貞和李皓禎。 截圖自安芝儇IG
由左至右依序是趙娟週、朴旻曙、安芝儇、南珉貞和李皓禎。 截圖自安芝儇IG

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇來台發展後，人氣越來越高，近日更宣布定居高雄，引發粉絲暴動。她近日也和另外4名韓籍啦啦隊女神一起錄製綜藝節目，畫面賞心悅目。

安芝儇在個人IG用中文寫道，「第二次錄同學來了，見到好久不見的Ken哥還有心亞，他們說我的中文進步很多，跟其他成員一起錄節目笑料百出，敬請期待！」

她還分享錄影當天多張美照，鏡頭由上往下拍小露性感，最後一張更曬出5位女神合體照，由左至右依序是PLG領航猿隊趙娟週、隊友朴旻曙、安芝儇、富邦悍將隊南珉貞和李皓禎。

貼文一出，網友們紛紛稱讚女神們的美貌，「妳們五位都很漂亮！」、「邪惡視角」、「小安綁蝴蝶結好看」、「希望能常上綜藝節目」。不過也有網友表示，「可惜沒有多慧和雅英。」

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