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中職／再次前進美國！台鋼一粒等7啦啦隊參加運動家、天使台灣日

聯合新聞網／ 綜合報導
由左至右為圈圈、林浠、螢螢、毛毛、恬魚、妡蔆和一粒。 截圖自Wing Stars官方粉絲團
由左至右為圈圈、林浠、螢螢、毛毛、恬魚、妡蔆和一粒。 截圖自Wing Stars官方粉絲團

台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars4月底曾飛往美國西雅圖，參加大聯盟水手隊台灣日活動，今天他們再度出發，這次將參與運動家和天使隊台灣日活動。

這次出席的女孩為隊長螢螢、人氣成員一粒、林浠、妡0、圈圈、恬魚及毛毛。其中螢螢、一粒、林浠、妡0和恬魚，有參加過水手台灣日。

舊金山台灣日將於5月25日於奧克蘭運動家球場展開，「T League北美台灣一級棒聯盟」是重要推手。天使隊台灣日則在5月29日進行，由「橙縣台灣傳統週籌備委員會」、「柑縣台美商會」及「Rocks Baseball」三方主辦。

Wing Stars官方也發文寫道，「再次啟程美國，準備舊金山、天使隊台灣日，期待她們帶回精彩的故事和大家分享！敬請期待。」

台鋼雄鷹 啦啦隊

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