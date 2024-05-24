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全國青少棒／陳軒奇率台南睽違21年奪冠 獲小馬代表權

中央社／ 台北24日電
113年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽23日由台南市與高雄市爭冠，台南市隊陳軒奇（右）投打俱佳，率隊在延長賽8局以3比1擊敗高雄市，並獲選大會MVP。（中華民國棒球協會提供）中央社
113年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽23日由台南市與高雄市爭冠，台南市隊陳軒奇（右）投打俱佳，率隊在延長賽8局以3比1擊敗高雄市，並獲選大會MVP。（中華民國棒球協會提供）中央社

陽信銀行盃全國青少棒賽昨天冠軍戰台南市與高雄市爭冠，台南市隊陣中陳江和之子陳軒奇投打俱佳，率隊在延長賽8局以3比1搶勝，睽違21年奪冠，取得小馬亞太區青少棒賽代表權。

113年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽冠軍戰昨天在三重棒球場舉行，台南市隊與高雄市隊交手為投手戰，兩隊前6局都沒拿下分數，7局上台南市隊1人出局後陳軒奇選到保送上壘，靠著陳勁融適時安打跑回團隊第1分。

台南市隊先發投手3局上對首名打者投出保送後退場，換上陳軒奇登板後援，一路壓制高雄市隊打者，直到7局下單局被敲2支安打失掉1分，兩隊1比1戰成平手。

延長賽8局上台南市隊再起攻勢，1人出局後黃子航三壘打，林亮愷適時安打送回超前分，吳杰叡安打延續攻勢，陳軒奇補上二壘打、替球隊多添保險分；8局下陳軒奇續投穩守，雖有讓對手靠著失誤上壘，但穩守不失分。

陳軒奇冠軍戰投打俱佳，先發扛4棒、守一壘，單場敲出2支安打，選到1次保送上壘，有1打點， 後援登板投6局僅被敲出2支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分、奪下勝投，獲選大會最有價值球員（MVP）。

台南市隊此次以民德國中為主體，加入金城、崇明、安順國中球員組隊參賽，繼民國92年後，睽違21年奪下全國青少棒賽冠軍，取得代表參加今年美國小馬聯盟（Pony）小馬級亞太區青少棒賽資格，將以縣市名稱代表參賽，爭取代表亞太區前往美國參加世界賽資格。

陳江和 青少棒錦標賽

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