中職／獅今拚點燈M18 潘威倫搶150勝

統一獅隊帶著2連勝之姿重返台南主場，今天對戰@@@中信兄弟@@@隊之戰，贏球就可點亮上半季封王魔術數字M18，改寫中職史上最快點燈紀錄，而獅隊在此役推出潘威倫先發，挑戰生涯第150勝大關。

獅隊從點亮M26開始倒數，數次在有望亮燈當天錯過機會，當時多半需要看其他球隊勝負「配合」，這次只需靠自己過關，依舊可刷新2017年上半季Lamigo桃猿、2021年下半季統一的M11最快點亮魔術數字紀錄。

獅隊目前以25勝11敗的戰績獨走，對其他4隊都已點亮淘汰魔術數字，不過與第二名的兄弟還有6場對戰，要在這3連戰中取得優勢。

獅隊總教練林岳平日前宣告24日將由潘威倫登板，無巧不巧也是球隊能否點燈之戰，這是潘威倫本季初先發，餅總曾表示，還沒去想過誰要接在潘威倫後面投球，「希望他可以完成（5局）。」

潘威倫在今年開季前累積148勝已經是中職前無古人的紀錄，4月20日以中繼之姿奪勝，進入「聽牌」階段，今天是暌違287天重返先發，挑戰大里程碑。

然而對兄弟來說，要拉下猛獅這3場也至關重要，今天推出外籍左投艾士特先發，本季戰績3勝1敗、防禦率2.16，前次對戰獅隊6.1局失1分，生涯對獅隊2場是1勝0敗、防禦率1.32。

而獅隊在昨天走完合約讓渡程序，確認無球隊接手，正式將黃勇傳除役，根據中職規定將成為自由球員。