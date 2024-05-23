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中職／兄弟慘敗…雄鷹18安16分猛攻 寫3大隊史紀錄

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中職／兄弟慘敗…雄鷹18安16分猛攻 寫3大隊史紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊張肇元3安猛打賞寫個人新高。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊張肇元3安猛打賞寫個人新高。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊成軍以來首次火力大放送，今晚18支安打如機關槍串連，其中還有魔鷹一發3分砲，以16：5擊敗中信兄弟隊，一口氣寫下隊史單場得分新高、首局得分最高、單場最多安打紀錄。

雄鷹首局就以球棒寫紀錄，單局5支安打，其中4支是得點圈有人時的適時安打，打了10個人次，單局攻下5分，過去首局最高得到2分。

2局下又是4支安打攻下2分，讓兄弟投手魏碩成僅投2局就退場，追平個人生涯最短局數先發，丟掉7分都是責失則寫個人最慘紀錄，被敲了9支安打。

雄鷹接著在5局下吳明鴻的一支三壘安打送回2分，加上陳文杰高飛犧牲打，6局下魔鷹從林暉盛手中轟出右外野3分砲，開啟單局5分攻勢，把分數持續拉開。

兄弟雖在4局上、5局上各添1分，6局上陳俊秀陽春砲、張志豪代打敲高飛犧牲打，8局上張志豪二壘打又敲回1分，但遠遠追不上投手群掉分速度。

雄鷹團隊寫下種種火力紀錄，原本單場最高的7得分紀錄翻倍，個人紀錄也向上堆高，魔鷹單場5打點寫個人生涯新高，同時也是隊史球員單場紀錄，張肇元3安猛打賞寫個人新高，杜家明單場3打點則是平個人新高。

雄鷹先發投手哈瑪星雖然投5局退場，被敲10支安打寫下生涯新高，丟掉4分，不過隊友火力太旺讓他依舊取得第2勝。

台鋼雄鷹隊魔鷹敲出3分砲。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊魔鷹敲出3分砲。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹 張志豪

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