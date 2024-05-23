中職／悍將進駐大巨蛋開練 3連戰票房合計破4萬

富邦悍將啦啦隊奶昔因甜美臉蛋和姣好身材，吸引許多粉絲支持，還獲得「富邦IU」封號。不過人紅是非多，近日有網友指出她不願合照，她在個人社群帳號發文澄清謠言。 奶昔日前參與二手拍活動，近日有網友在P

2024-05-23 16:36