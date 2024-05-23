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中職／悍將進駐大巨蛋開練 3連戰票房合計破4萬
富邦悍將隊明起將與台鋼雄鷹隊進行3連戰，首次進軍台北大巨蛋的系列賽，三日預售票合計已達4萬張以上，明日開球嘉賓秋山幸二也已經搭機抵台，球員今日進駐大巨蛋練習，提前適應場地。
悍將球團今天公布，首次進軍大巨蛋系列賽事票房，熱區、熱力區之座位均已早早完售，三日預售均超過萬張，合計已達4萬張以上。
悍將球團表示，24日悍將首場大巨蛋主場賽事，將免費贈送進場球迷觀賽證書，日本職棒傳奇名將秋山幸二也將蒞臨，除了擔任開球嘉賓外，更將與悍將副領隊郭泰源共同進行球迷見面會，分享過往回憶。
25日、26日則是重頭戲「台灣大哥大XVlll悍將中學」主題日，25日賽後「全能天王 周湯豪」、「影歌雙棲女神 曾沛慈」，26日賽後「金曲歌后 蔡健雅」、「金曲原民歌王 葛西瓦」熱情開唱，大巨蛋系列戰悍將Fubon Angels豪華陣容全員到齊，並將在周末穿上制服應援，歡迎大家一同來到大巨蛋同樂。
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