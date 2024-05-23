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中職／讓渡合約無人接手 黃勇傳成自由球員

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中職／讓渡合約無人接手 黃勇傳成自由球員

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
黃勇傳。中央社
黃勇傳。中央社

20歲內野手黃勇傳日前遭到統一獅隊開除，並進入合約讓渡程序，到今天下午5點截止，確定沒有其他球團接手，黃勇傳將成為自由球員

黃勇傳因債務問題多次逾假未歸，違反獅隊內部紀律規定而遭到開除，15日提出合約讓渡申請，16日由聯盟公告，5個工作天內若無其他球團接收，黃勇傳就被無條件釋出，成為自由契約球員，截止時間到23日下午5點。

聯盟今天公布，統一獅隊黃勇傳選手合約讓渡，於期限內無任何球團提出申請，黃勇傳選手成為自由契約球員。

中華職棒讓渡制度自2006年啟用以來，共有35名球員曾遭到讓渡，僅10人獲得其他球隊青睞，其中2015年郭勝安在被猿隊放入讓渡名單後，成為自由球員之姿加盟義大犀牛，也是自讓渡制度2010年改制後第1人，在此之前時限到期需回歸母隊。

統一獅 自由球員 黃勇傳

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