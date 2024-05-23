中職／524關鍵戰！猛獅拚點M18 潘威倫搶第150勝

統一獅隊昨晚擊敗味全龍隊取得2連勝後，點亮上半季封王魔術數字的路徑變得簡單，只要24日擊敗中信兄弟隊，就可亮起M18，改寫中職史上最快點燈紀錄，而獅隊也在此役推出潘威倫先發，挑戰生涯第150勝大關。

獅隊目前以25勝11敗的戰績獨走，對其他4隊都已經點亮淘汰魔術數字，不過與第二名的兄弟還有6場對戰、勝差6場，24日開始在台南主場的3連戰至關重要，拔得頭籌是最快點亮封王魔術數字的途徑。

若兄弟23日贏球，則獅隊在24日擊敗兄弟就點亮魔術數字M18；而兄弟若23日輸球，獅隊在24日贏球仍可點亮M18，但亮燈對象就會換成24日富邦悍將及樂天桃猿的勝隊，對兄弟的淘汰魔術數字反而是17。

獅隊從點亮M26開始倒數，數次在有望亮燈當天錯過機會，當時多半需要看其他球隊勝負「配合」，這次只需靠自己過關，依舊可刷新2017年上半季Lamigo桃猿、2021年下半季統一的M11最快點亮魔術數字紀錄。

獅隊總教練林岳平日前宣告24日將由潘威倫登板，無巧不巧也是球隊能否點燈之戰，這是潘威倫本季初先發，餅總曾表示，還沒去想過誰要接在潘威倫後面投球，「希望他可以完成（5局）。」

潘威倫在今年開季前累積148勝已經是中職前無古人的紀錄，4月20日以中繼之姿奪勝，進入「聽牌」階段，明天暌違287天重返先發，挑戰大里程碑。