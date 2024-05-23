中職／被指不願和粉絲合照 啦啦隊奶昔澄清：跟花多少錢無關

富邦悍將啦啦隊奶昔因甜美臉蛋和姣好身材，吸引許多粉絲支持，還獲得「富邦IU」封號。不過人紅是非多，近日有網友指出她不願合照，她在個人社群帳號發文澄清謠言。

奶昔日前參與二手拍活動，近日有網友在PTT留言提到，「二手拍活動花錢都不給合照，最好路上巧遇會給拍。」

這句話讓她在Threads發文解釋，「有跟我合照過的奶粉（奶昔粉絲名）要不要曬一下合照？我就是怕有人覺得不公平，才沒有想在二手拍上面說花多少錢才能合照，要是我讓你滿額合照，以後跟我說，為什麼那些在球場外面等的奶粉可免費合照，他們又沒有花錢，怎麽辦？」

奶昔強調那天活動就是沒開放個人合照，跟花多少錢無關，她也不想給主辦方造成困擾，「我真的有在路上巧遇過粉絲，真的有給合照簽名的（前提是我有化妝跟不趕時間），請不要隨意曲解我的意思。」

許多粉絲也湧入留言區，分享自己在路上和奶昔的合照，幫她證明清白，並心疼表示，「那麼好的女孩為什麼會被講成這樣」、「希望他們能多理解你的出發點」、「奶昔人明明就超好！」。