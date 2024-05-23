中職／啦啦隊檸檬和秀秀子以這招取代16蹲 網：真的太頂了

富邦悍將啦啦隊檸檬日前在球場上唱歌引發球迷熱議，還獲得「靈魂歌姬」封號。近日她與隊友秀秀子組隊，換上性感服裝熱舞，辣翻粉絲。

近日台灣男團Energy復出爆紅，「16蹲」舞蹈動作引發民眾爭相模仿。秀秀子發文表示，「人家都在16蹲，我們挑戰66頂！你們覺得夠『頂』嗎？」

影片中可見兩人換上黑色性感套裝，搭配網狀絲襪，辣度破表，接著翻跳韓團(G)I-DLE名曲《MY BAG》，隨著音樂節奏不斷做出向前頂的動作，畫面十分賞心悅目。

貼文一出，網友紛紛留言直呼，「超辣，真的太頂了」、「這個頂速，應該有超過159KM」、「最近醫生說要注意血壓太高」。也有人歪樓詢問旁邊的球員是誰，疑似是樂天桃猿隊投手陳鴻文。