中職／秋山幸二來台為悍將開球 與郭泰源傳奇對談

富邦悍將隊前進台北大巨蛋，首場24日周五賽事進場的球迷，將有機會獲得富邦悍將大巨蛋首戰觀賽證書，另外日本職棒傳奇名將秋山幸二也將蒞臨，除了擔任開球嘉賓外，更將與悍將副領隊郭泰源共同進行球迷見面會。

日本職棒傳奇名將秋山幸二球員時期是西武獅和大榮鷹的招牌球星，日職生涯擊出437支全壘打，2014年入選日本棒球名人堂，2009至2014年擔任軟體銀行鷹總教練，2度率領軟體銀行鷹拿下日本一，而秋山幸二在西武獅隊時期更與來自台灣的「東方特快車」郭泰源成為好友，兩人除了球員時代共同奮戰之外，秋山幸二擔任軟銀監督時，郭泰源擔任投手教練，兩人攜手打造軟銀王朝。

這次秋山幸二相隔多年再度來到台灣，將見證富邦悍將在台北大巨蛋的第一場主場賽事，並為悍將開出這歷史性的第一球，賽前下午5點將在大巨蛋場外B2下沉式廣場舞台，與郭泰源進行球迷見面會，由「悍將之聲」主播錢定遠擔任主持人，由兩位傳奇名將進行對談，共同分享過往回憶給球迷朋友。

24日悍將首場大巨蛋主場賽事，悍將將免費贈送進場球迷觀賽證書，共同紀念這富邦悍將的第一次，數量有限，發完為止。而25日、26日則是重頭戲「台灣大哥大XVlll悍將中學」主題日，25日賽後「全能天王 周湯豪」、「影歌雙棲女神 曾沛慈」，26日賽後「金曲歌后 蔡健雅」、「金曲原民歌王 葛西瓦」熱情開唱，大巨蛋系列戰悍將Fubon Angels豪華陣容全員到齊，帶領家人們熱血應援。