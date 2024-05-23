快訊

中捷砍人「醫專生」心智正常！凌晨收押進看守所...情緒大配合度低

基隆殺人未遂逃犯假名應徵臨時工「卻誤寫本名」...老闆嚇壞報警

長榮空巴A330-200將退役 當年首創躺平桂冠艙與機上互動娛樂系統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／秋山幸二來台為悍將開球 與郭泰源傳奇對談

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊前進台北大巨蛋，日本職棒傳奇名將秋山幸二將擔任開球嘉賓外，並與更郭泰源進行球迷見面會。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊前進台北大巨蛋，日本職棒傳奇名將秋山幸二將擔任開球嘉賓外，並與更郭泰源進行球迷見面會。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊前進台北大巨蛋，首場24日周五賽事進場的球迷，將有機會獲得富邦悍將大巨蛋首戰觀賽證書，另外日本職棒傳奇名將秋山幸二也將蒞臨，除了擔任開球嘉賓外，更將與悍將副領隊郭泰源共同進行球迷見面會。

日本職棒傳奇名將秋山幸二球員時期是西武獅和大榮鷹的招牌球星，日職生涯擊出437支全壘打，2014年入選日本棒球名人堂，2009至2014年擔任軟體銀行鷹總教練，2度率領軟體銀行鷹拿下日本一，而秋山幸二在西武獅隊時期更與來自台灣的「東方特快車」郭泰源成為好友，兩人除了球員時代共同奮戰之外，秋山幸二擔任軟銀監督時，郭泰源擔任投手教練，兩人攜手打造軟銀王朝。

這次秋山幸二相隔多年再度來到台灣，將見證富邦悍將在台北大巨蛋的第一場主場賽事，並為悍將開出這歷史性的第一球，賽前下午5點將在大巨蛋場外B2下沉式廣場舞台，與郭泰源進行球迷見面會，由「悍將之聲」主播錢定遠擔任主持人，由兩位傳奇名將進行對談，共同分享過往回憶給球迷朋友。

24日悍將首場大巨蛋主場賽事，悍將將免費贈送進場球迷觀賽證書，共同紀念這富邦悍將的第一次，數量有限，發完為止。而25日、26日則是重頭戲「台灣大哥大XVlll悍將中學」主題日，25日賽後「全能天王 周湯豪」、「影歌雙棲女神 曾沛慈」，26日賽後「金曲歌后 蔡健雅」、「金曲原民歌王 葛西瓦」熱情開唱，大巨蛋系列戰悍將Fubon Angels豪華陣容全員到齊，帶領家人們熱血應援。

富邦悍將 西武獅 郭泰源

延伸閱讀

遠東大巨蛋卡 發卡行搶標

中職／朱育賢關鍵安超前 猿勝悍將衝上第3

中職／悍將第四棒本季首度換人 高國麟馬上貢獻打點

中職／悍將首闖大巨蛋已售3.5萬張門票 FA全員到齊學生制服應援

相關新聞

棒球／陳偉殷本季第2次優質先發 勝投飛了…

台灣左投陳偉殷今年在美國獨立聯盟長島鴨隊復出，今天是第5次登板，繳出6局失3分（1責失）的好表現，本季第2場優質先發原本...

中職／秋山幸二來台為悍將開球 與郭泰源傳奇對談

富邦悍將隊前進台北大巨蛋，首場24日周五賽事進場的球迷，將有機會獲得富邦悍將大巨蛋首戰觀賽證書，另外日本職棒傳奇名將秋山...

中職／黃勇傳欠債212萬元 澄清「跟賭無關」

深陷債務疑雲的統一獅隊前內野手黃勇傳昨天召開記者會，強調財務問題與賭博無關，不過在民間借貸、向隊友借款後，仍累積高達21...

中職／對朱育賢歹勢 古久保談雙盜壘失敗：我的失誤

樂天桃猿隊霸威斯休息4天出賽，請命續投第5局為自己贏得勝投，猿隊總教練古久保健二回顧7局上的雙盜壘失敗，扛起責任說是自己...

中職／朱育賢關鍵安超前 猿勝悍將衝上第3

樂天桃猿隊與富邦悍將隊今晚在新莊棒球場之戰，兩度出現平手，但最終猿隊靠著5局上朱育賢的適時安打，敲回超前分，以4：3拿下...

中職／岳家兄弟猛攻獵雄鷹 林詔恩首場優質先發獅擒龍

統一獅隊20歲左投林詔恩今天投出生涯首次優質先發，率領獅隊以4：2擊敗味全龍隊，中信兄弟隊則是以岳東華和岳政華「兄弟連線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。