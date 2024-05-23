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棒球／陳偉殷本季第2次優質先發 勝投飛了…

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
陳偉殷在獨立聯盟第5次登板，繳出6局失3分（1責失）的好表現。 截圖自陳偉殷粉絲團
陳偉殷在獨立聯盟第5次登板，繳出6局失3分（1責失）的好表現。 截圖自陳偉殷粉絲團

台灣左投陳偉殷今年在美國獨立聯盟長島鴨隊復出，今天是第5次登板，繳出6局失3分（1責失）的好表現，本季第2場優質先發原本帶著勝投候選退場，不過兩隊打到延長賽11局才由長島鴨隊9：7獲勝，陳偉殷無關勝負。

陳偉殷今天面對史泰登島渡輪鷹隊（Staten Island FerryHawks），雖然首局就被敲二壘打加上投出保送，所幸並未掉分，接下來2到5局投出3次三上三下，只在4局下被山多瓦（Pablo Sandoval）敲出1支安打。

不過6局下陳偉殷遇到亂流，單局被敲2支安打，還有1次隊友失誤、1次故意四壞保送，丟掉的3分都集中在此，但僅1分責失，6局投完退場，共用了98球，其中62顆好球，被敲4支安打，另有3次三振、2次四壞保送，防禦率為4.50。

長島鴨隊在3局上先攻下2分，面對1分落後在7局上又追加2分超前比數，也讓陳偉殷一度取得勝投資格，甚至8局上又拉開到6：3領先；不過牛棚在8局下先挨了2分砲，又被轟陽春砲，瞬間追平，比賽打到11局上，長島鴨隊才靠2出局後的3分砲贏球。

牛棚 陳偉殷

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