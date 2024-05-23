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中職／黃勇傳欠債212萬元 澄清「跟賭無關」
深陷債務疑雲的統一獅隊前內野手黃勇傳昨天召開記者會，強調財務問題與賭博無關，不過在民間借貸、向隊友借款後，仍累積高達212萬元債務，目前只能努力償還，「不管後面有沒有打球，好好工作，把債務慢慢還清。」
黃勇傳積欠212萬到底怎麼來的？根據去年7月到今年3月他的信用卡消費紀錄，一個月費用達到6、7萬元，今年2月開始房租2萬7千元，另有1萬5千元車貸，而他本季月薪才剛調整為8萬元，扣掉稅金實拿約7萬元，明顯入不敷出。
黃勇傳說：「會跟民間借貸主要是個人財務管理不當，我真的沒有財務管理能力。」黃勇傳有500萬元簽約金，為何積欠200多萬債務？他解釋，簽約金有1/3交付信託，而自己從高中以來「東西都想要買最好的」。
黃勇傳因財務問題導致逾假未歸，最近被獅隊開除，對於為何不選擇歸隊面對，他坦言怕債主找上門，也無顏面對教練、長官，「我對不起統一獅球團，一再給我機會，我沒有好好把握，甚至被開除之後，球團還是關心我的財務管理進度。」
從逃避回歸獅隊到願意出來解釋，黃勇傳表示，主要是看到網路上一些影射，「但我想澄清跟賭博無關。」目前民間借貸對象還剩10家左右，至於對象為何，黃勇傳僅表示為民間高利貸，「不清楚他們的單位。」
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