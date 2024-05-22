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中職／對朱育賢歹勢 古久保談雙盜壘失敗：我的失誤

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
樂天桃猿隊鍾玉成敲出生涯首安。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊鍾玉成敲出生涯首安。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊霸威斯休息4天出賽，請命續投第5局為自己贏得勝投，猿隊總教練古久保健二回顧7局上的雙盜壘失敗，扛起責任說是自己的失誤，「對朱育賢不好意思。」

猿隊今天以4：3險勝富邦悍將隊，關鍵在5局上朱育賢在二壘有人時敲回超前安，但7局上2出局、一三壘有人，輪到朱育賢打擊時，猿隊發動雙盜壘，結果三壘的鍾玉成被夾殺出局。

談到這個場景，古久保健二拍拍自己的胸口說：「是我的Miss（失誤），雙盜壘本來就比較困難，朱育賢今天打了2支安打，對他不好意思。」雖然鍾玉成起跑有些猶豫，不過古久保認為當下判斷沒那麼簡單，也再次強調，「是我的失誤。」

鍾玉成在7局上敲出安打上壘，也終於解鎖自2022年首次升上一軍以來的生涯首安，古久保健二認為他今天表現不錯，但也期許他揮棒可以再積極一些。

霸威斯前一戰早早被攻陷，僅投4局就退場，因此休息4天後今天再扛先發，古久保健二透露，原本考量休息天數及用球數，「投完4局就想換下，但他本人還想丟，也就相信他，結果成為勝利投手，是很好的結果。」

霸威斯以113球投完5局，被敲8支安打，丟掉3分，靠打線及牛棚幫忙，在1分差的比賽中拿下本季第2勝，古久保也指出，希望他要更早開始與打者對決，用球數才能下降，對投手才比較有利，對守備來說也比較不會被打亂節奏，「這點希望可以修正。」

梁家榮本季首次未先發，而且今天在板凳待滿整場，古久保健二表示，原因是腰部緊繃，但影響不大，「本來有待命在後面代打，但沒有比較適合的時機。」

樂天桃猿隊霸威斯。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊霸威斯。記者季相儒／攝影

古久保健二 朱育賢

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