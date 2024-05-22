中職／朱育賢關鍵安超前 猿勝悍將衝上第3

樂天桃猿隊與富邦悍將隊今晚在新莊棒球場之戰，兩度出現平手，但最終猿隊靠著5局上朱育賢的適時安打，敲回超前分，以4：3拿下勝利，從戰績第5名跳升到第3名。

猿隊今天在1局上就靠著林泓育適時安打先馳得點，而悍將則是在2局下董子恩的安打追平比數，3局下本季首次先發第四棒的高國麟適時一擊，敲回超前分。

4局上猿隊把握悍將江國豪出現亂流，馬傑森先在二壘有人時敲出二壘打追平比數，馮健庭再補上一壘安打，將比數超前，不過4局下悍將又靠戴培峰的安打追平比數。

5局上猿隊再展攻勢，先是林政華靠著失誤一口氣站上二壘，1出局後朱育賢從江國豪手中敲出右外野安打，外野手林哲瑄回傳，但在本壘前還是林政華快了一點，手先摸到本壘板得到超前分。