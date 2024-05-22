中職／岳家兄弟猛攻獵雄鷹 林詔恩首場優質先發獅擒龍

統一獅隊20歲左投林詔恩今天投出生涯首次優質先發，率領獅隊以4：2擊敗味全龍隊，中信兄弟隊則是以岳東華和岳政華「兄弟連線」為首11支安打猛攻，10：0擊敗台鋼雄鷹隊。

林詔恩今天以86球投完6局，被敲4支安打，僅因1局下吉力吉撈．鞏冠轟陽春砲掉分，投出生涯最長局數，拿下本季第4勝，與兄弟徐基麟並列本土勝投王，防禦率也下降到1.24。

獅隊打線在2局上靠著陳重羽適時安打追平比分，5局上把握對手失誤，用高飛犧牲打得到超前分，7局上邱智呈敲出本季個人首轟，一發兩分砲拉開差距。

龍隊雖在8局下由黃柏豪轟出陽春全壘打，但攻勢也到此為止，艾璞樂先發7局被敲7安，失4分其中3分責失，吞下本季第4敗。

兄弟則是靠兩兄弟發威，岳政華單場3安都是二壘打，敲回2分打點，岳東華在8局上轟出的2分砲，為兄弟拉開到10分差，而馬鋼也在2局上擊出帶有1分打點的一壘安打，個人本季首安首打點。