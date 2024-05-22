經典賽／傳大聯盟已派人場勘 台北大巨蛋有望辦經典賽資格賽

雖然2026年的世界棒球經典賽台灣要先從資格賽開始打起，不過據了解即將在明年舉行的世界棒球經典賽資格賽，有相當高機會在台灣的台北大巨蛋舉行，美國大聯盟方面已經表達意願。

台灣日前確定沒有爭取到2026年世界棒球經典賽（WBC）會內賽主辦權，主因是權利金過高，不過之前中華棒協就曾表態，會爭取明年的經典賽資格賽在台灣舉辦。

今天有消息傳出美國大聯盟已經派代表場勘台北大巨蛋，據了解，大聯盟已經向中華棒協表達有意在台灣舉辦明年資格賽的意願，且地點在台北大巨蛋，時間點則是明年2月，後續相關程序有待完成。

目前正式賽參賽球隊20隊中已決定16隊，剩餘4張門票將在資格賽產生，中華隊要先從資格賽開始打起。此外，經典賽正式賽預賽主辦城市，分別為日本東京、波多黎各聖胡安、美國邁阿密和休士頓等4個城市。