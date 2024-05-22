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中職／悍將第四棒本季首度換人 高國麟馬上貢獻打點

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊今晚先發第四棒換人，高國麟扛起中心棒次的第2打席就敲出超前安打，一度為悍將在新莊棒球場對樂天桃猿隊之戰取得2：1領先。聯合報系資料照
富邦悍將隊今晚先發第四棒換人，高國麟扛起中心棒次的第2打席就敲出超前安打，一度為悍將在新莊棒球場對樂天桃猿隊之戰取得2：1領先。聯合報系資料照

富邦悍將隊今晚先發第四棒換人，高國麟扛起中心棒次的第2打席就敲出超前安打，一度為悍將在新莊棒球場對樂天桃猿隊之戰取得2：1領先，也是悍將先發第四棒在5月敲回的第2分打點。

悍將本季前31場比賽先發第四棒都是范國宸，昨天賽前總教練陳金鋒曾透露，范國宸膝蓋不適，讓他在板凳待命，不過比賽因雨延期，而今天則將范國宸移至第五棒，改由高國麟扛第四棒，陳金鋒表示：「打第幾棒都一樣，重點是如何調整。」

更換棒次後，高國麟在在3局下2出局後，敲出一支二壘安打，讓一壘的王正棠跑回來得到超前分，悍將第四棒前一次敲出打點是5月15日對統一獅隊之戰。

今晚之前，悍將先發第四棒打擊率是2成03、上壘率2成46、長打率0.246，三數據位居六隊最末，打回8分打點。

富邦悍將 樂天桃猿 范國宸 陳金鋒 高國麟

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