中職／悍將第四棒本季首度換人 高國麟馬上貢獻打點

富邦悍將隊今晚先發第四棒換人，高國麟扛起中心棒次的第2打席就敲出超前安打，一度為悍將在新莊棒球場對樂天桃猿隊之戰取得2：1領先，也是悍將先發第四棒在5月敲回的第2分打點。

悍將本季前31場比賽先發第四棒都是范國宸，昨天賽前總教練陳金鋒曾透露，范國宸膝蓋不適，讓他在板凳待命，不過比賽因雨延期，而今天則將范國宸移至第五棒，改由高國麟扛第四棒，陳金鋒表示：「打第幾棒都一樣，重點是如何調整。」

更換棒次後，高國麟在在3局下2出局後，敲出一支二壘安打，讓一壘的王正棠跑回來得到超前分，悍將第四棒前一次敲出打點是5月15日對統一獅隊之戰。

今晚之前，悍將先發第四棒打擊率是2成03、上壘率2成46、長打率0.246，三數據位居六隊最末，打回8分打點。