中職／工會理事長陳傑憲談黃勇傳事件 盼球員愛惜環境

遭中職統一獅隊開除的黃勇傳今天召開記者會仍惹出風波，中職球員工會理事長、獅隊隊長陳傑憲表示，希望球員們能夠引以為戒，身為公眾人物以身作則，好好愛惜環境及自己。

黃勇傳因為有個人財務困難、借貸等情事，日前向獅隊請假去處理債務問題之後就消失，獅隊多次下通牒仍逾假未歸，最後在15日宣布開除黃勇傳。黃勇傳於今天召開記者會首度露面，坦承自己欠下新台幣212萬元債務，因為不敢回球隊面對領隊、教練，選擇逃避。

陳傑憲是目前獅隊隊長，也是中職球員工會理事長，對於黃勇傳事件，他今天表示，「我們當然希望環境愈來愈好，我們也是公眾人物，希望可以以身作則，包括對社會、對自己及對家人的責任，要好好去愛惜環境、愛惜自己。」

陳傑憲指出，相信這件事情發生後，多數球員會引以為戒，「遇到事情就勇敢面對、好好地一個一個去解決，當然希望中華職棒的各位選手們好好去珍惜現在所擁有的環境、資源、球迷，不要愧對大眾對我們的期待。」

黃勇傳之前在獅隊月薪8萬元，他坦言自己什麼東西都想要買最好的，以至於入不敷出欠下債務。陳傑憲指出，「現在中職環境愈來愈好，大家薪水愈來愈高，少數人進職棒後可能一時之間沒有辦法節制，大家從小就只有打棒球，教育這方面比較缺乏，導致少數這些事情發生。」

談到年僅20歲的黃勇傳，陳傑憲也認為相當可惜，「因為發生這種事，也許未來沒辦法繼續在球場上，對我們來說會覺得很可惜。」