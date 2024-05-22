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中職／不願再多談黃勇傳 林岳平：之前已做很大努力

中央社／ 台北22日電
獅隊總教練林岳平受訪時表示，不會再多談對黃勇傳的看法。 聯合報系資料照
獅隊總教練林岳平受訪時表示，不會再多談對黃勇傳的看法。 聯合報系資料照

遭到中華職棒統一獅隊開除的前職棒選手黃勇傳，今天召開記者會說明債務問題。獅隊總教練林岳平受訪時表示，不會再多談球隊的看法，之前球隊已經為他做了很大努力。

統一獅在15日表示，黃勇傳有個人財務困難、借貸等情事，球隊一直提醒他在個人財務管理上必須更加審慎，避免影響職棒生涯發展，要他專注在球場上的訓練與賽事；且讓黃勇傳請假處理債務問題後，多次「下通牒」仍未向球隊報到，最後獅隊宣布他嚴重違反公司紀律，予以開除。

黃勇傳今天在新的經紀公司陪同下召開記者會，說明自己欠下新台幣212萬元債務，之前多次不回獅隊報到是因為怕債主找上門，且不敢面對球隊的長官、教練，最後選擇逃避。不過黃勇傳強調自己絕無賭博，仍希望可以回到球場打球。

對於黃勇傳今天召開記者會的動作，獅隊總教練林岳平在今天賽前受訪時表示，關於黃勇傳的事情一切以之前球團的聲明為主，「不再多談我們看法。」

至於黃勇傳今天在記者會上闡述的債務狀況，林岳平則指出，與他之前的了解差不多，不過林岳平也強調，「我們做了很大努力，不管是球團、前經紀公司也好，球隊所有人都想要幫著他，做了很大努力，但沒辦法等到他回到球隊那一刻，所以就把他開除。」

被問到是否會再與陣中其他選手強調理財觀念，林岳平表示，「該給予選手的一些基本常識都給了，至於選手怎麼去看待自己的生涯，是選手自己的選擇。」

林岳平 統一獅 黃勇傳

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