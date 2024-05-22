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棒球／華南金控盃少棒、青少棒將開打 爭當中華隊國手

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「113年華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽」祈福儀式。圖／中華棒球協會提供
「113年華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽」祈福儀式。圖／中華棒球協會提供

華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽即將開打，少棒賽事將於5月25日至6月2日在台南亞太國際棒球中心舉辦，青少棒賽事則是6月8日至6月16日在新北市三重棒球場舉辦，兩項賽事分別關係到U12亞洲少棒錦標賽、U15世界盃青少棒錦標賽代表權。

中華棒球協會與華南金控今天在華南銀行總行大樓舉辦賽事宣傳記者會，邀請來自全國各縣市的參賽代表球員走上「國道一號」紅地毯進場。

棒協副理事長林華韋為感謝華南金融集團長期推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，特別公開表揚並致贈感謝狀，由華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬、華南銀行副董事長林知延、華南永昌證券董事長黃進明及華南產險董事長凃志佶代表受贈。

張雲鵬表示，華南金融集團之所以選擇基層棒球作為「一球圓一夢」計畫的主軸，是觀察到社會各界對於基層棒球的關注相對較少，有些資源較少的學校甚至出現選手斷層的現象。

中華棒協副理事長林華韋（左3）感謝華南金融集團長期支持基層棒球，致贈感謝牌。圖／中華棒球協會提供
中華棒協副理事長林華韋（左3）感謝華南金融集團長期支持基層棒球，致贈感謝牌。圖／中華棒球協會提供

為了讓國內基層棒球健全發展，華南金控冠名贊助全國少棒、青少棒比賽、贊助世界盃少棒比賽、舉辦棒球訓練營、捐贈球具給偏鄉球隊，以及支持社區棒球比賽，目的為國家培育更多優秀的棒球人才。

本次華南金控盃少棒及青少棒賽事，八強戰起即提供比賽直播服務，轉播日期分別為：少棒5月30日至6月2日、青少棒6月13日至16日。觀眾可以在愛爾達電視頻道、緯來精采台、Hami Video、Getwin Sport YouTube及twitch等網路收視平台收看。

棒協 棒球 青少棒錦標賽

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