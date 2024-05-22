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中職／李多慧回韓國巧遇許光漢 化身追星族直呼：太不像話了
韓籍啦啦隊女神李多慧近日宣布定居台灣，沒想到她難得回韓國，竟在機場巧遇台灣男星許光漢，她也化身追星族，看起來相當興奮。
許光漢因台劇《想見你》爆紅，在南韓擁有高知名度，李多慧先前曾翻唱想見你主題曲，也曾在訪問中表示許光漢是理想型，因對方擁有陽光般笑容，相當有魅力。
李多慧今天發布一則IG限時動態，她綁丸子頭並戴著口罩，看起來是素顏狀態。當她得知許光漢即將在金浦機場現身後，她墊起腳尖舉著手機試圖捕捉難得畫面。
許光漢現身後向熱情粉絲們打招呼，但顯然沒看到李多慧的鏡頭，但她仍熱情揮手，並隨其他粉絲小跑步追人。李多慧也直呼，「好久沒來韓國了！在機場偶然遇見他，這太不像話了。」
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