中職／黃勇傳案外案 工會將調查經紀公司是否違反競業

中職內野手黃勇傳遭到統一獅隊開除後，今天召開記者會說明債務狀況，職棒球員工會也發表聲明指出，黃勇傳與前經紀公司躍樂運動行銷的解約尚未生效，而新經紀公司蜂巢行銷尚未通過今年認證，也在調查是否違反競業條款。

黃勇傳今天召開記者會，說明自己積欠212萬債務，其中不涉及賭債，未來會努力償還，但記者會中提及黃勇傳有1/3的簽約金是工會信託，職棒工會今天發表聲明解釋。

工會在聲明中提及，蜂巢行銷發表關於信託及工會之言論與事實有所出入，工會辦公室副主任葉子彧表示，選手簽約金1/3信託是交由聯盟信託，而非工會，另外提及向工會尋求協助後沒獲得回應，工會這邊是一直有跟黃勇傳保持聯絡。

工會也指出蜂巢行銷今年並未完成認證作業，根據工會與聯盟、球團的共識，無法代表中職球員向球團執行經紀業務。

另外選手若要與經紀公司解約，需在7天前提出，因此照黃勇傳在16日通知躍樂運動行銷解約起算，要到5月23日才生效，也延伸出蜂巢行銷是否涉及違反競業條款，根據規定若有新經紀公司要延攬已有經紀約之選手，需先向工會及原經紀公司通報，這點仍待工會調查。

職棒工會聲明 – 關於黃勇傳選手案