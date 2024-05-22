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中職／黃勇傳212萬債務怎麼來？每月卡費就6、7萬

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中職／黃勇傳212萬債務怎麼來？每月卡費就6、7萬

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅前球員黃勇傳針對近期財務問題，聲明沒有涉賭，為個人財務管理不當，並表示若有機會，仍希望回到球場。記者曾原信／攝影
統一獅前球員黃勇傳針對近期財務問題，聲明沒有涉賭，為個人財務管理不當，並表示若有機會，仍希望回到球場。記者曾原信／攝影

中職20歲內野手黃勇傳因財務問題多次逾假未歸，違反球隊紀律遭統一獅隊開除，他今天現身解釋財務狀況，也公開信用卡資訊，光每個月卡費就達6、7萬元，加上房租、車貸，月薪8萬元也不夠付，黃勇傳坦言自己犯錯，未來會努力償還。

黃勇傳積欠212萬的債務到底怎麼來的？經紀公司蜂巢行銷調出去年7月到今年3月黃勇傳的信用卡消費記錄，一個月費用達到6、7萬，其中支出以外送平台點餐、油錢等最頻繁。

而黃勇傳今年2月開始房租2萬7千元，另有1萬5千元車貸，單純計算就已經超過10幾萬元，還不包含日常生活開銷，而他月薪今年才調整為8萬元，扣掉稅金實拿約7萬元，明顯入不敷出。

然而，黃勇傳當時加盟時還有統一獅付出的500萬元簽約金，為何又積欠到200多萬元債務？黃勇傳解釋，簽約金有1/3交給球員工會信託，而自己從高中以來的財務管理不佳，「東西都想要買最好的。」

至於未來要如何償還債務？黃勇傳表示，目前台南的租屋已經退掉，而前幾天債主找上門後，也將汽車抵押掉，在收到開除通知後，他待在宜蘭跟岳父一起從事板模工作，無論有沒有辦法重返職棒，都會努力還債。

黃勇傳表示：「不管之後有沒有機會，主要是讓大家知道我個人所有事情經過，要證明給大家看，還有心回來打棒球。」

中職 統一獅 黃勇傳

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