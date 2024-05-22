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中職／黃勇傳212萬債務怎麼來？每月卡費就6、7萬

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中職／逾假未歸卻又開記者會 黃勇傳解釋心境轉折

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅前球員黃勇傳針對近期財務問題，聲明沒有涉賭，單純個人財務管理不當，並表示正積極還款，且近期神隱期間仍在做板模工賺錢。記者曾原信／攝影
統一獅前球員黃勇傳針對近期財務問題，聲明沒有涉賭，單純個人財務管理不當，並表示正積極還款，且近期神隱期間仍在做板模工賺錢。記者曾原信／攝影

中華職棒20歲內野手黃勇傳因財務問題導致逾假未歸，遭到統一獅隊開除，今天現身召開記者會澄清債務問題，對於為何不選擇歸隊面對？黃勇傳表示：「第一是怕債主找上門，第二是不敢面對所有教練、長官，當下選擇逃避。」

黃勇傳今天在記者會中坦言目前身上還積欠212萬債務，原因是生活開銷，今年2月在台南租房子，加上車貸以及太太、小孩的開銷，每個月支出大，「當下沒有想用信貸，選擇民間借貸，才造成經費這麼多。」

黃勇傳的借貸對象除了隊友外，還包含民間借款，至於對象為何，黃勇傳僅表示為民間高利貸，「不清楚他們的單位。」

協助舉辦記者會的蜂巢行銷表示，目前黃勇傳統計到的債務為212萬，有一部分已經還款，民間借貸對象還剩10家左右，但因為黃勇傳借錢當下不清楚利息、還款時間等，還需要釐清狀況，他有心要償還，但也呼籲若有趁火打劫者，會尋求警方協助。

從逃避回歸獅隊到今天願意出來解釋，黃勇傳表示，主要是因為被開除後看到一些報導，想要出來澄清，「網路上說跟賭博有關，但我想澄清跟賭博無關。」

黃勇傳希望能夠好好說明經過，「不管後面有沒有打球，好好工作，把債務慢慢還清，好好規劃理財，照顧老婆、小孩。」過程中也被家人責難，「但這是我自己造成的。」

至於為何與躍樂運動行銷解約，黃勇傳表示，債務的經過有跟前經紀公司說明，但沒有從他們那邊獲得幫助，因此選擇解約。

中華職棒 統一獅 黃勇傳

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