中職／認2年前「被迫離開」啦啦隊！梔梔：世界還是不太友善

梔梔2022年離開味全龍啦啦隊後，仍活躍在體育圈，受邀主持體育網路節目。她今年2月確定重返啦啦隊舞台，加入樂天桃猿隊，令許多粉絲驚訝，不過卻引來質疑聲浪，這讓她無奈表示，「過了兩年世界還是不太友善。」

梔梔在Threads發文提到，其實一直都想持續跳啦啦隊，「只是礙於各種原因，迫使離開。」看到大批酸民留言後，梔梔眼不見為淨，「但剛剛跑來我這邊說了戳中那個點。」

梔梔接著強調這是第一次，也是最後一次澄清，「很多事情是剛剛好突然發生，那樣的亮點、流量沒人想得到～大家也喜歡湊熱鬧吧？我當然也是呀，但是隨著太多不友善留言，我就先暫時不回應了。我的努力不是這樣被打翻的，希望下次幸運還能找得到我。」

貼文一出，許多粉絲都留言安慰梔梔，曾多次和她合作的棒球網紅Josh也鼓勵她，「妳很棒的！認真說妳的專業能力跟臨場反應，一直都是我非常敬佩的，不友善的留言真的不必要。」