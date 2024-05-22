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中職／黃勇傳澄清212萬欠債與賭無關 包含民間借貸+隊友借款

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中職／黃勇傳澄清212萬欠債與賭無關 包含民間借貸+隊友借款

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊前球員黃勇傳遭開除後，今天現身說明債務問題。記者曾原信／攝影
統一獅隊前球員黃勇傳遭開除後，今天現身說明債務問題。記者曾原信／攝影

中華職棒20歲內野手黃勇傳因財務問題多次逾假未歸，違反球隊紀律遭統一獅隊開除，今天他親自現身向外界說抱歉，想澄清與賭博無關，因為個人理財觀念不佳，向民間借貸加上與隊友的借款，導致積欠到212萬的債務。

「我是黃勇傳，我做錯了一些事情，所以今天來這裡，向各位說聲抱歉。」黃勇傳今天召開個人記者會說明，「會跟民間借貸主要是個人財務管理不當，我真的沒有財務管理能力。」

黃勇傳也說：「我對不起統一獅球團，球團一再給我機會，我沒有好好把握，甚至被開除之後，還是關心我的財務管理進度。」他特別感謝統一獅領隊蘇泰安、總教練林岳平以及管理「標哥」何信標，「你們都有幫我，但我沒有好好面對。」

黃勇傳是2022年獅隊首輪指名，在一軍也具有先發二壘的能力，然而從去年底開始有財務困難，到今年5月3日因處理財務借貸請假，期限到11日，然而12、13日都未報到，球隊下最後通牒後，14日仍不見人影，因嚴重違反紀律將他開除。

統一獅隊前球員黃勇傳遭開除後，今天現身說明債務問題。記者曾原信／攝影
統一獅隊前球員黃勇傳遭開除後，今天現身說明債務問題。記者曾原信／攝影

黃勇傳透露，目前經過釐清，還積欠約212萬債務，「包含民間借貸及跟前隊友借的錢，我會一一還清，也會歸還應該給經紀公司的錢。」其中民間借款因為沒有借據，未來會跟警方聯繫，釐清其中是否有詐騙。

至於為何會積欠如此大額債務？黃勇傳解釋，今年月薪調整為8萬元後，2月開始在台南租屋，月租2萬7千元加上車貸1萬5千元，可動用金額剩下3萬多元，還要負擔太太、小孩開支，「欠債部分都是我個人，跟家人無關，都是基本開銷，加上自己滿愛花錢，想買什麼都要比別人好。」

黃勇傳的債務問題一直到被獅隊開除才跟家人坦白，他也向家人道歉，「沒有負擔太多家裡，還亂花錢，不管之後能不能打球，我都會努力工作，把錢還清，並努力把握好自己的財務管理。」

林岳平 統一獅 黃勇傳

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