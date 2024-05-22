中職／和林襄、李多慧一起應援 味全龍小龍女海選招募即日開跑
中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女將舉辦「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」，今天公布徵選辦法，號召喜愛棒球且想加入Dragon Beauties小龍女的熱血新人。此次小龍女徵選會也是暨林襄、李多慧兩大人氣女神加入小龍女後的首次徵選活動，象徵為啦啦隊增添新氣象之外，進一步代表小龍女朝向國際化，目標拓展演藝工作全方位發展。
味全龍啦啦隊長小映和副隊長霖霖表示：「參與小龍女徵選會，除了有機會出現在味全龍官方YouTube頻道上，初賽報名成功至決賽前，還有機會到味全龍主場球賽見習及參與應援活動。希望可以找到對中華職棒與棒球賽事有基礎認識並熱愛棒球的朋友共襄盛舉」，評審也透露徵選考核過程與評分，屆時會把棒球相關題材納入互動關卡一環，入選者將安排成為練習生，安排專業表演課程與相關訓練考核。
「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」即日起至6月30日中午12點報名截止，7月7日至13日期間進行網路投票，7月27日進行決賽選拔，成功入選者在尚未代表成為正式Dragon Beauties小龍女一員前，仍有機會於下半季跟著學姊們上場應援。
詳情參考「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」活動頁面查詢。
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