MiLB／台灣內戰！李灝宇敲本季第4轟 苦主是陳柏毓

今日美國職棒2A海盜與老虎隊之戰令台灣球迷左右為難，老虎隊的李灝宇敲出本季第4轟，然而苦主卻是海盜隊先發投手陳柏毓，隨著老虎隊以11：1贏球，陳柏毓吞下本季第4敗，同場出賽的鄭宗哲則是4打數1安打。

李灝宇今天先發第3棒、一壘手，1局下兩人交手，陳柏毓讓李灝宇敲出雙殺打，不過3局下再次對決，李灝宇在0好3壞後敲出一發左外野陽春砲，雙方互有勝敗。

Hao-Yu Lee gets the 3-0 green light and crushes this ball to left center for his 4th home run of the year. @Greg_Gania calls it. pic.twitter.com/TjnjdE05zu — Tigers ML Report (@tigersMLreport) 2024年5月21日

陳柏毓今天遇到較多亂流，1局下雖讓李灝宇敲出雙殺打，但單局被敲3支安打加上2次四壞保送，仍讓他丟掉3分，最終投完4局用了78球就退場，被敲6支安打，丟掉5分都是責失，另有1次三振、2次四壞保送，防禦率上升到6.11。

李灝宇打完全場5打數1安打，後面3個打席是2個飛球出局、1次三振，打擊率為2成50；海盜隊2A的鄭宗哲先發第5棒、游擊手，4打數1安打，有1次三振，打擊率為2成02。