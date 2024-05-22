快訊

國會改革法案立院衝突未歇！周五聽證權再交鋒 公民團體揚言到時見

他嫌Apple Watch續航慘「卻不出蘋果手環」 網曝1關鍵和Garmin差異：所以才耗電

見義勇為抵擋中捷砍人「英雄們」 盧秀燕宣布：可終身免費搭乘台中捷運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／台灣內戰！李灝宇敲本季第4轟 苦主是陳柏毓

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
老虎隊的李灝宇敲出本季第4轟，苦主卻是海盜隊先發投手陳柏毓。 截圖自Erie SeaWolves官方X
老虎隊的李灝宇敲出本季第4轟，苦主卻是海盜隊先發投手陳柏毓。 截圖自Erie SeaWolves官方X

今日美國職棒2A海盜與老虎隊之戰令台灣球迷左右為難，老虎隊的李灝宇敲出本季第4轟，然而苦主卻是海盜隊先發投手陳柏毓，隨著老虎隊以11：1贏球，陳柏毓吞下本季第4敗，同場出賽的鄭宗哲則是4打數1安打。

李灝宇今天先發第3棒、一壘手，1局下兩人交手，陳柏毓讓李灝宇敲出雙殺打，不過3局下再次對決，李灝宇在0好3壞後敲出一發左外野陽春砲，雙方互有勝敗。

陳柏毓今天遇到較多亂流，1局下雖讓李灝宇敲出雙殺打，但單局被敲3支安打加上2次四壞保送，仍讓他丟掉3分，最終投完4局用了78球就退場，被敲6支安打，丟掉5分都是責失，另有1次三振、2次四壞保送，防禦率上升到6.11。

李灝宇打完全場5打數1安打，後面3個打席是2個飛球出局、1次三振，打擊率為2成50；海盜隊2A的鄭宗哲先發第5棒、游擊手，4打數1安打，有1次三振，打擊率為2成02。

海盜 陳柏毓

延伸閱讀

MiLB／李灝宇先發3打數無安打 鄭宗哲本季第4轟出爐

MiLB／李灝宇生涯首度單場雙響砲 單場3安5打點手感燙

MiLB／2A攜手作戰 陳柏毓優質先發 鄭宗哲進帳打點、盜壘

MiLB／莊陳仲敖先發5局好投 李灝宇連7場安打演出

相關新聞

MiLB／台灣內戰！李灝宇敲本季第4轟 苦主是陳柏毓

今日美國職棒2A海盜與老虎隊之戰令台灣球迷左右為難，老虎隊的李灝宇敲出本季第4轟，然而苦主卻是海盜隊先發投手陳柏毓，隨著...

中職／挑戰權改「2+N」 餅總怕變無限挑戰

中華職棒前天舉行總教練會議，針對本壘攻防、重播輔助判決次數兩大議題作出修改，28日開始上路，統一獅隊總教練林岳平認為，本...

中職／黃勇傳將開記者會 餅總想聽：把事情說清楚

20歲內野手黃勇傳因多次逾假未歸，違反球隊紀律遭統一獅隊開除，預計明天親自召開記者會說明，獅隊總教練林岳平聽聞此事後，直...

中職／勝騎士7局8K好投登雙冠 指身上蟲蟲說是朋友

統一獅隊先發投手勝騎士即使前一場吞敗，今晚依舊以7局無失分的表現，幫助獅隊以5：0擊敗味全龍隊，中止2連敗，在飛蟲滿天的...

中職／違紀遭開除後 黃勇傳22日現身說明財務狀況

20歲內野手黃勇傳因財務問題加上多次逾假未歸遭統一獅隊開除，明天他將親上火線，召開記者會，預計向外界說明個人財務狀況。

圖輯／中職用球數過多 王維中未投滿五局就下場

中華職棒晚上在天母棒球場舉行，由味全龍出戰統一獅，兩隊分別派出王維中、勝騎士主投，王維中本場首輪遇到統一獅打者郭阜林，就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。