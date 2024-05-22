中職／挑戰權改「2+N」 餅總怕變無限挑戰

中華職棒前天舉行總教練會議，針對本壘攻防、重播輔助判決次數兩大議題作出修改，28日開始上路，統一獅隊總教練林岳平認為，本壘攻防修正後，畫面上會比較清楚，但也擔心挑戰改為「2+N」會變成「無限挑戰」。

前日總教練會議，決定取消本壘攻防條文中「無法避免的碰撞之認定」的但書，將重點放在捕手未持球時，不能進入跑者有得分意圖的路徑中，林岳平表示，未來要透過畫面判定會更清楚，「捕手要有接到球，而且做出Tag的動作，才不算阻擋。」

林岳平也指出，現在是針對跑壘路徑、有無持球Tag去做判斷，「對球員訓練上來說沒有影響，平常本來就知道要讓出路徑。」主要是不可控制狀況，「捕手要知道傳歪的話，要怎麼去接。」

捕手出身的龍隊總教練葉君璋也認為：「捕手本來就應該留一個路徑給跑者，這才是對的。」只不過葉總也點出，規則修正後可能出現的亂象，「如果跑者回本壘時，捕手是還沒接到球，那跑者可不可以撞？」保護捕手的原意可能喪失。

至於挑戰次數修改為成功可超過2次，林岳平說，自己對於修改與否都同意，尊重最後結果，只不過現在可能一場會出現無限次挑戰，對裁判情何以堪，「或許會出現判決問題，但挑戰不是一場比賽勝負的原因。」