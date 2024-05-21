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中職／黃勇傳將開記者會 餅總想聽：把事情說清楚

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊總教練林岳平。記者陳正興／攝影
統一獅隊總教練林岳平。記者陳正興／攝影

20歲內野手黃勇傳因多次逾假未歸，違反球隊紀律遭統一獅隊開除，預計明天親自召開記者會說明，獅隊總教練林岳平聽聞此事後，直言希望黃勇傳將真正的遭遇說明清楚，外界也才知道怎麼幫助他。

黃勇傳是2022年獅隊首輪指名，在一軍也具有先發二壘的能力，然而從去年底開始有財務困難，到今年5月3日因處理財務借貸請假，期限到11日，然而12、13日都未報到，球隊下最後通牒後，14日仍不見人影，因嚴重違反紀律將他開除。

對於黃勇傳明天將召開記者會，林岳平今天賽後受訪時表示並不清楚，自己也希望知道他會表達什麼內容，「希望他可以把事情說清楚，將所有事情坦白說明，大家有機會或許可以幫忙他，重點是知道他發生什麼事。」

獅隊宣布開除黃勇傳後，林岳平曾一度被網路媒體捏造受訪內容，不得不出來澄清，也說明他的立場是不會再讓黃勇傳歸隊，今天賽前也再次強調球員誠信的重要性。

林岳平 統一獅 黃勇傳

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