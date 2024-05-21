中職／勝騎士7局8K好投登雙冠 指身上蟲蟲說是朋友

統一獅隊先發投手勝騎士即使前一場吞敗，今晚依舊以7局無失分的表現，幫助獅隊以5：0擊敗味全龍隊，中止2連敗，在飛蟲滿天的情況下繳出好投，勝騎士賽後指著身上的小蟲說：「Friend（朋友）。」

勝騎士今晚成功壓制龍隊打線，7局被敲4支安打沒有掉分，另有8次三振、2次四壞保送，隊友火力支援下奪得勝投，以6勝、61次三振位居聯盟勝投、三振雙冠王。

獅隊分數1分1分來，1局上就靠陳重廷適時安打先馳得點，2局上陳傑憲二壘安打敲回第2分，4局上潘傑楷轟出陽春砲，5局上陳重廷高飛犧牲打，6局上林安可安打敲回第5分。

勝騎士表示，今天賽前有擬定好投球計畫，比賽中確實執行，「很高興結果是好的。」雖然比賽因雨延後30分鐘開打，但因為有心裡準備，「沒有影響到自己。」

也因賽前大雨關係，天母棒球場出現「蟲蟲危機」，無論投打都不時甩頭甩手，想撥開飛上身子的小蟲，不過勝騎士說：「不會影響我的策略、心理。」還指著留在身上的蟲蟲說是朋友，「牠們也是生命。」

近期有韓職球探來台觀察可用洋將，勝騎士去年就曾季中前往韓職挑戰，他表示：「這個沒有在我的想法裡，真的有接觸也是交給經紀人處理，我自己做好出賽的準備就好。」

總教練林岳平則指出，勝騎士回鍋韓職的可能性沒那麼大，但如果有其他球隊要找他，「我們也只能祝福。」