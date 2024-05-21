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中職／生涯首次體會先發四棒 陳重廷舉林安可為例

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊陳重廷。圖／統一獅隊提供
統一獅隊陳重廷。圖／統一獅隊提供

統一獅陳重廷過去不是沒有打過第4棒，但多半是後段代守、代打，今年球季首次先發第4棒時他也嚇了一跳，但認為自己沒有改變，「還是照原本的策略去打。」還舉隊友林安可當例子，「他打第一棒，還是長打型。」

陳重廷今年在4月7日首次先發第四棒，到5月19日又是先發第四棒，作為先發第四棒累積14個打數，不少球迷好奇「餅總實驗室」是否又開張營業？

總教練林岳平解釋，陳重廷會扛起第四棒的時機，是在陳鏞基休息時，而球隊又希望在連續3、4個左打陣容中穿插右打者，「防止對方去針對。」

陳重廷第一次看到自己先發第四棒時也有點嚇到，「怎麼會是四棒？」但沒有想太多，還是照每天該有的訓練去做，「該推進的、該攻擊的都正常，打序前面比較不同是要早點準備。」

雖然傳統上來說四棒是重要位置，但林岳平表示，球隊重點是打序的安排、串連，陳重廷也這麼說：「選手也都是這樣想，就像是安可如果打第一棒，他還是長打型的球員，對我來說打第四棒沒有太多想法。」

不過，林岳平也點出，陳重廷是目前隊上擊球最穩定的選手之一，「從我接手以來，看到他每年都有一些發展、貢獻，慢慢成為先發成員，今年更是一開季就先發。」開始知道自己不是替補、是先發球員，這樣心態的轉變看到效果。

林岳平 統一獅 陳重廷

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