中職／胡智爲復健長傳60公尺 下半季歸隊計畫不變

統一獅隊投手胡智爲季前因骨刺開刀，目前持續復健，總教練林岳平今天透露已開始長傳達60公尺，但仍預計在下半季回歸，外野手蘇智傑若證明守備沒問題，這周就可以歸隊。

胡智爲是過去幾年獅隊先發重要戰力，然而春訓時發現手肘關節中出現軟骨組織剝落，決定開刀清除，評估上半季報銷，但近期平地傳接球距離拉到60公尺，餅總指出，已經可以準備進行下個階段，但還是會在下半季再歸隊。

蘇智傑則是在季前發現骨刺問題，也決定進行清除手術，原本評估5月中旬可以回到一軍，林岳平表示，要等到蘇智傑在二軍守備過1、2場才能評估，「最快這周就可以回來。」

獅隊明天推出林詔恩先發，24日回到台南主場則由潘威倫先發挑戰生涯第150勝，林岳平表示，潘威倫後面不會特別準備投手，就看他能夠投到幾局，至於古林睿煬預計在周六或周日先發，上周跳過輪值原因是調整上有些不順。