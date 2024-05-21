快訊

飛往新加坡時遇嚴重亂流！新航波音客機「已1死30傷」 緊急迫降曼谷

17歲少年遭砍身中多刀 父曝嚴重傷勢「命危送加護病房」：搭中捷太不安全

國安會諮詢委員生變？曾捲國考洩題遭疑不適任 總統府：姜皇池婉謝邀請

中職／申皓瑋首發滿貫砲出爐 本壘攻防新規考驗傳球準度

中央社／ 新北21日電
富邦悍將申皓瑋擊出滿貫砲。報系資料照
富邦悍將申皓瑋擊出滿貫砲。報系資料照

富邦悍將隊外野手申皓瑋19日敲出中職生涯首發滿貫砲，他直言印象深刻。中職28日起本壘攻防有新規則，野手傳球準度受考驗，申皓瑋說，大家都想傳準，處理球當下是看捕手站位。

悍將隊19日與味全龍隊比賽，9局上申皓瑋從龍隊投手張景淯手中敲出滿貫砲，為個人中職生涯首轟，張景淯是申皓瑋高苑工商青棒隊學弟，申皓瑋表示，印象中在學校時有遇過張景淯，沒有差很多屆。

申皓瑋表示，打滿貫砲那個打席，前一棒打者遭觸身球保送上壘，想著投手應該會修正投球位置、往好球帶修正，積極攻擊收到好的結果。申皓瑋笑說，忘記是不是從小到大首發滿貫砲，「但是印象最深刻的一轟。」

中職昨天總教練會議修改防止本壘衝撞的規定（波西條款），將本壘攻防規則中的但書「無法避免的碰撞之認定」取消，包含接球路徑預測，捕手在未接到球之前都不應該阻擋跑者路徑。

悍將總教練陳金鋒表示，野手傳球就是要傳準，但在比賽局面緊張的狀態下，可能就有角度不對等狀況發生，捕手一定還是以接球為主，剩下就是交給裁判判定。

申皓瑋是外野手，他表示，有看到修改規則的新聞，教練團也有提醒，就是持續練習，也笑說大家都想傳準讓捕手好觸殺，但比賽當下有時候一緊張，準度就會不見。

至於避免傳到跑者跑壘路徑上，申皓瑋表示，站在外野根本連本壘板都看不到，傳球都是瞄準捕手站的位置傳，有些人傳球跑來跑去相信也不會是刻意的。

中職 張景淯 申皓瑋

延伸閱讀

中職／范國宸3支0提前退場 鋒總懂他的煎熬但這一關必須要過

中職／高國麟替補4棒敲致勝安 悍將最後2局灌11分淹沒龍隊

中職／王正棠追平安一併達陣500安 純藍血悍將第二人

中職／王勝偉40歲選校草破7屆最高齡紀錄 連隊友都虧選校長

相關新聞

中職／餅總擔心出現「無限挑戰」 看本壘攻防變清楚

中華職棒昨天舉行總教練會議，針對本壘攻防、重播輔助判決次數兩大議題作出修改，28日開始上路，統一獅隊總教練林岳平認為，本...

中職／本壘攻防取消但書 悍將捕手教練：重點還是接到球

中職將本壘攻防規則中的但書取消，28日起適用，富邦悍將隊捕手教練劉家豪表示，「重點還是球要接到」，也提到季中修改規則，捕...

中職／本壘攻防莫忘初衷 葉君璋：捕手留路給跑者

中華職棒昨天舉行總教練會議，其中較大修改是本壘攻防的但書「無法避免的碰撞之認定」消失，認定捕手接到球之前不能擋到路徑，味...

中職／范國宸遭逢低潮續打4棒 鋒總：換人容易學習難

富邦悍將隊野手范國宸近來打擊遇低潮，但總教練陳金鋒直言沒因此想過換4棒，他指出換人容易、學習難，一直鼓勵范國宸要有堅強意...

中職／職棒之父陷相差50歲「忘年戀」欠債數億元神隱中

擁有「職棒之父」之稱的前兄弟大飯店董事長洪騰勝，2019年在桃園龍潭建立融合棒球元素的名人堂花園大飯店，如今卻傳出拖欠員工薪資，還曾向地下錢莊借貸1.2億元，周刊更爆料這件事與洪騰勝再婚對象楊于萱有關

中職／桃猿宋嘉翔數據較佳選擇鍾玉成升一軍 考量守備位置

中職樂天桃猿隊今天升上野手鍾玉成，總教練古久保健二表示，二軍野手現況最佳是宋嘉翔，但考量守備位置，加上二軍總教練推薦，選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。