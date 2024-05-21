中職／本壘攻防莫忘初衷 葉君璋：捕手留路給跑者

中華職棒昨天舉行總教練會議，其中較大修改是本壘攻防的但書「無法避免的碰撞之認定」消失，認定捕手接到球之前不能擋到路徑，味全龍隊總教練葉君璋也表示：「捕手本來就應該留一個路徑給跑者，這才是對的。」

昨天總教練會議，統一獅林岳平、中信兄弟平野惠一、樂天桃猿古久保健二3隊教頭親自出席，富邦悍將、台鋼雄鷹及龍隊則是教練團成員代表出席，葉君璋表示，自己是因早已排定事情不克出席，但也已經充分收到會議結論。

葉總過去就是捕手出身，他認為，「波西條款」修改後的規定在本壘攻防上比較明確，「就是看球是不是先到。」也表達自己的想法在於，捕手本來就該讓出跑壘路徑。

只不過葉總也點出，規則修正後可能出現的亂象，「如果跑者回本壘時，捕手是還沒接到球，那跑者可不可以撞？」原本保護捕手的條例，反而有點喪失原意。

此次本壘攻防修正來自兩項案例，分別是猿隊陳晨威撞上龍隊蔣少宏、猿隊馬傑森撞上雄鷹隊張肇元，但結果一次是阻礙跑壘、一次沒有阻擋，葉總也指出，當時蔣少宏的判決自己可以理解，但後續又出現張肇元的狀況，讓他感覺困惑，「應該裁判先有共識，才不會出現判決不一的狀況。」